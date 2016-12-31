Американське видання повідомило, що муніципальна енергокомпанія Burlington Electric виявила шкідливий програмний коду на ноутбуці, який не був підключений до об’єднаних енергосистем організації. За словами ІТ-експертів, цей код не був використаний для порушення роботи мережі.

Ймовірно, код могли використовувати для атаки на комп’ютерну мережу електророзподільної системи або як тест, щоб перевірити уразливості цієї системи. Виявлення цього хакерського коду говорить про уразливість всієї енергосистеми США.

Крім того, в уряді США побоюються, що хакери, яких підтримує Кремль, активно намагаються проникнути в електроенергетичну систему для потенційних атак.

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