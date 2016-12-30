Об’єктом нападу злочинців став патруль, в якому знаходилися співробітники Росгвардіі. Для розшуку нападників весь особовий склад поліції було піднято по тривозі за планом “Вулкан”.

За повідомленням правоохоронців, злочинці заволоділи двома автоматами й пістолетом з повними боєкомплектами.

За попередньою версією слідства, напередодні ввечері, 29 грудня, в селищі Рогово загін Росгвардіи проводив рейд з перевірки документів й попросив невідомих їх пред’явити. У відповідь зловмисники відкрили вогонь по поліцейським. Від отриманих поранень один гвардієць помер на місці події, інший у важкому стані й доставлений в лікарню.

Після нападу на бійців Росгвардії в Новій Москві, порушено кримінальну справу.

Пізніше офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк повідомила, що співробітники поліції затримали вісім підозрюваних у нападі.

Після нападу на бійців Росгвардіі в Новій Москві, слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по місту Москві порушено кримінальну справу за ст. 317 КК РФ (посягання на життя співробітника правоохоронних органів).