Офіційний Вашингтон прийняв відповідне рішення у відповідь на утиски американських дипломатів в Росії. Таким чином, вже найближчі 72 години, 35 російських дипломатів мають залишити територію США.

Крім того, мають бути закриті два дипломатичні представництва Росії в Нью-Йорку й Меріленді. Про це на умовах анонімності повідомив чиновник з адміністрації президента США Барака Обами. За неперевіреною інформацією, ці два диппредставництва підозрюються у шпигунській діяльності.

США депортує з країни 35 російських дипломатів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, США запроваджує нові санкції проти Росії.