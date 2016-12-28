Довідка. Французький сатиричний щотижневий журнал Charlie Hebdo публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти нонконформістського характеру. Журнал займаючи ліві та світські позиції, висміює політиків, ультраправих, іслам та християнство. Журнал заснований в 1970 році, головний редактор – Жерар Бьяр.

У журналі від 28 грудня 2016 року редактори розмістили дві карикатури, присвячені авіакатастрофі Ту-154.

На першому малюнку зображено падіння літака, а поряд напис: “Погані новини…Путіна всередині не було”.

Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу Ту-154 Міноборони РФ: “Погані новини…Путіна всередині не було”https://t.co/X0pItytHvD pic.twitter.com/BVkGAucb0U — European Pravda (@EuropeanPravda) December 28, 2016

На другому малюнку зображено керівника військового хору та напис: “Репертуар військового хору розширюється”.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154.

«Репертуар военного хора расширяется», — гласит подпись к карикатуре. pic.twitter.com/jRQ7d7P8pM — DNSRG (@denserg1) December 28, 2016

Варто сказати, що російський цех карикатуристів також не залишився осторонь авіакатастрофи Ту-154. Так, російський карикатурист Сергій Йолкін в своїй роботі намагався передати суть скандалів, які розгорнулися довкола цієї трагедії.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту знаходилося 92 людини.