Довідка. Французький сатиричний щотижневий журнал Charlie Hebdo публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти нонконформістського характеру. Журнал займаючи ліві та світські позиції, висміює політиків, ультраправих, іслам та християнство. Журнал заснований в 1970 році, головний редактор – Жерар Бьяр.

У журналі від 28 грудня 2016 року редактори розмістили дві карикатури, присвячені авіакатастрофі Ту-154.

На першому малюнку зображено падіння літака,  а поряд напис: “Погані новини…Путіна всередині не було”.

На другому малюнку зображено керівника військового хору та напис: “Репертуар військового хору розширюється”.

Варто сказати, що російський цех карикатуристів також не залишився осторонь авіакатастрофи Ту-154. Так, російський карикатурист Сергій Йолкін в своїй роботі намагався передати суть скандалів, які розгорнулися довкола цієї трагедії.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна (24tv.ua)

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту знаходилося 92 людини.