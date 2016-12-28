В результаті нічного землетрусу, що стався в черговий раз в Румунії, підземні поштовхи відчули мешканці Одеської області, руйнувань та постраждалих немає, повідомили в ДержНС.

За повідомленням ДержНС, землетрус стався 28 грудня, близько 01:20 у південних районах Одеської області, містах Ізмаїл, Рені, Болград, а також у м. Одеса зафіксовані незначні поштовхи (протягом 20-30 секунд). Постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

У Відомстві відмітили, що епіцентр землетрусу знаходився в східній частині Румунії, гори Вранча, біля р. Липша. Землетрус був магнітудою 5,8 балів на глибині 95 км.

Треба сказати, що цей землетрус “струснув” й Мережу. Так, автор Відео з Одеси повідомив, що поштовхи були досить відчутні. “Впав з ніг! Спочатку монітор затрусився, думав, кіт треться об стіл. Потім стілець став, як гумовий”, – прокоментував Andre34M5.

Землетрус в Одесі (28.12.2016, 01:20).

Жителі Карпат повідомили, що було відчутно два поштовхи поспіль.

Землетрус в Карпат (28.12.2016).

Нагадаємо, румунський землетрус вже “трусив” Україну й достатньо сильно, 24 вересня, близько 02.00 ночі.