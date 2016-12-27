Свої “ведмежі ігри” двоє росіян зняли на Відео. Як видно на кадрах, багатотонна вантажівка “Урал” кілька разів переїжджає безневинного ведмедя, проте той залишається живий. Після цього шкуродери затиснули свою жертву між двома вантажівками й спробували проткнути ведмедя металевим прутом.

Соцмережі просто вибухнули обуренням від ненависті та жаги помститись цим двом “любителям тварин” й вчинити подібні “ігри” з ними.

УВАГА! Відео містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам до 16 років, вагітним та людям зі слабкою психікою.

В Якутії двоє шкуродерів розчавили вантажівками ведмедя.