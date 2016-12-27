За оприлюдненою інформацією в ЗМІ, літак Міноборони Росії намагався здійснити маневр вправо і з сильно задертим носом впав в Чорне море на швидкості більше ніж 500 км/год.

Авіакатастрофа сталася в той момент, коли пілоти прибирали механізацію при цьому з незрозумілих причин літак йшов з великим кутом тангажа (кут між віссю, що проходить від носа до хвоста літака і горизонтальною площиною).

На думку експертів відбулося завалювання літака під час маневру вправо. В результаті в кінці розвороту він зіткнувся з поверхнею води з лівим креном на швидкості близько 510 км/год.

Інше джерело повідомило, що Ту-154 йшов з надмірно великим кутом атаки і його бовтало з боку в бік. Але при цьому обидва джерела однозначні, що причини трагедії треба розглядати в комплексі: помилка екіпажу й можливі технічні несправності двигунів літака.

Міноборони РФ робить все можливе, щоб з’ясувати причини авіакатастрофи Ту-154.

Нагадаємо, що російський військовий літак Ту-154 розбився вранці, 25 грудня, фактично на узбережжі Чорного моря (Сочі). Літак прямував до Сирії, на його борту знаходилося 92 людини, серед яких: військові, артисти, журналісти та розкручена федеральними російськими ЗМІ Доктор Ліза.