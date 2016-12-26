За попередньою інформацією, генерал ФСБ Олег Єровінкін помер через проблеми із серцем. Тіло 61-річного співробітника “Роснефти” було знайдено в центрі Москви, сьогодні, 26 грудня.

Причини смерті співробітника апарату Ігоря Сечіна з’ясовують правоохоронці. На місці трагедії продовжує працювати слідчо-оперативна група. Експертизу із причин смерті Олега Єровінкіна будуть проводити співробітники ФСБ РФ.

Службовий автомобіль Lexus стояв у Китайгородському проїзді. Генерал Олег Єровінкін сидів ззаду своєї автівки. Тіло потерпілого виявив водій, який викликав лікарів.

Відомо, що Олег Єровинкін давно працює з Ігорем Сечіним, який товаришує з президентом РФ Володимиром Путін. Олег Єровінкін служив у КДБ з 1976 року, а на початку 90-тих перейшов до адміністрації президента РФ Бориса Єльцина, де працював із таємними документами, а чотири роки тому, слідом за Ігорем Сєчіним, пішов працювати до “Роснафти”. У травні 2008 року прем’єр-міністр РФ Володимир Путін призначив Олега Єровинкіна керівником секретаріату Ігоря Сечіна, який на той момент займав посаду заступника голови уряду. Олег Єровинкін керував апаратом Сечіна до 2012 року.

У центрі Москви помер генерал ФСБ (26.12.2016).

У компанії вже підтвердили факт смерті Олега Єровинкіна. Прес-секретар “Роснефти” Михайло Леонтьєв припустив, що той помер через проблеми з серцем. Питання умисного вбивства слідчі поки-що не розглядають.