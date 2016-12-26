Залізничні підходи до Керченського мосту повинні бути побудовані до листопада 2019 роки за 16,9 млрд руб. Експерти з промислового будівництва вважають, що ця ціна є дуже занижена та не відповідає дійсності. Занижена ціна контракту “злякала” будівельних підрядчиків, що і стало основною причиною відсутності бажаючих виграти тендер на будівництво.

За словами аналітиків, якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року, то для здачі проекту в термін будуть потрібні тільки “адміністративні рішення”.

Керченський міст. Досі не знайдено генерального підрядчика.

Нагадаємо, останні новини щодо проекту “Керченський міст в Крим”. Федеральні канали РФ вже повідомили, що більшу половину Керченського мосту побудовано, хоча деякі аналітики заявляють, що це не так.

Також ЗМІ нещодавно повідомляли, що біля Керченського мосту знайшли навіть бомбу, яка вибирали будівельників з графіку роботи.