За інформацією російських ЗМІ, чоловік Доктора Лізи Гліб Глінка заявив, що його дружина дійсно була пасажиром літака Ту-154. Вона супроводжувала гуманітарний вантаж до лікарні у сирійській Латакії. На офіційному сайті Ради з прав людини при президенті Росії з’явився некролог, присвячений Єлизаветі Глинки, однак офіційні особи російських відомств не підтверджували факту її смерть.

Нагадаємо, на борту російського військового літака Ту-154, який впав через кілька хвилин після вильоту з Сочі, перебували 94 особи, серед яких члени екіпажу, військові, оркестр, журналісти та лікарі. За попередніми даними, усі пасажири та екіпаж загинуло в авіакатастрофі.

В Мережі з’явився запис з борту російського літака Ту-154 за кілька хвилин до падіння його в Чорне море на береговій лінії Сочі. На записі можна почути розмову 32-річної співробітниці Чорноморського центру організації повітряного руху Юлії Самодурової з екіпажем Ту-154. Диспетчер передає дані про погоду, після чого зв’язок зі літаком переривається.

Опубліковано запис останнього сеансу зв’язку з російським літаком Ту-154.