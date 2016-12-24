У резолюції записано, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має жодної юридичної сили та є кричущим порушенням міжнародного права”. “Поселенська діяльність” Ізраїля є одним з головних перешкод на шляху до врегулювання конфлікту на основі принципу співіснування двох держав.

Члени Ради Безпеки ООН заявили, що не визнаватимуть ніяких змін кордонів, що існували на момент 4 червня 1967 року, включає Східний Єрусалим. Виняток може бути зроблено тільки в разі домовленості сторін з цього приводу.

Рада вимагає від Ізраїля негайно припинити “поселенську діяльність” та дотримуватися своїх юридичних зобов’язань в цьому відношенні. Офіційний Тель-Авів має негайно вжити позитивних кроків щодо врегулювання цієї ситуації.

Радбез ООН проти ізраїльської “поселенської діяльності”.

Члени Ради також вимагають зробити все можливе для запобігання будь-яких провокацій та актів насильства по відношенню до цивільних осіб. До всіх держав звернений заклик усвідомлювати різницю між територією Держави Ізраїль та територіями, окупованими з 1967 року.

Члени Ради Безпеки уповноважили Генсека ООН кожні 3 місяці доповідати про здійснення прийнятої резолюції. Резолюцію підтримали 14 членів Ради, США утрималися. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.