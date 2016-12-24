“Дорогий містер Трамп, прийміть мої найтепліші поздоровлення з Різдвом Христовим та Новим роком. Серйозні глобальні та регіональні виклики, з якими наші країни стикалися в останні роки, показують, що відносини між США і Росією залишаються важливим фактором у забезпеченні стабільності і безпеки для сучасного світу”, – йдеться в листі.

Також Володимир Путін висловив сподівання на те, що стосунки між США та Росією набудуть нової “толерантної форми” співіснування.

У кінці “приємного листа” президент РФ побажав Трампу міцного здоров’я, щастя, благополуччя.

Інформацію про існування цього “дружнього листа” до Трампа підтвердив й прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Путін підозрює США в намірі напасти на Росію.