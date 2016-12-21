На світлинах Бучетата видно, як сніг тонким шаром покриває помаранчеві дюни найбільшої пустелі світу. За словами фотографа-любителя, він протримався в пустої близько доби.

“Всі були приголомшені побаченим, адже сніг в пустелі, – це дуже рідкісне явище”, – написав Бучетата.

Сніг випав в алжирському містечку Айн-Сефра, яке розташоване на висоті 1000 м над рівнем моря й оточене горами. Це селище називають “Воротами пустелі”. Останній раз сніг випав в цьому місті 18 лютого 1979 році, тоді сніжна буря тривала близько півгодини.