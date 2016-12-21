Спочатку правоохоронці допускали можливість самогубства, проте після огляду місця події та допиту рідних й близьких дійшли висновку, що найімовірніше це був все ж таки нещасний випадок. За словами рідних, у дівчини були теплі й довірливі відносини з сім’єю, причин вбивати себе у школярки не було.

Працівники прокуратури повідомили: “Експерти уважно вивчили місце події – дитячу кімнату. Вікно, з якого випала 15-річний підліток, розташоване низько від підлоги й виходить на центральну частину міста. Припускається, що дівчина виглянула у вікно й не втримавшись, випала. До того ж підлога в кімнаті була дуже слизька”.

В Баку 15-річна донька турецького дипломата випала із вікна.

Попередньо, в ЗМІ була поширена інформація, що донька турецького дипломата в Баку вчинила самогубство через проблеми із навчанням та викинулася з вікна 10-поверхівки. Але на даний момент, ця версія вже не підтверджується правоохоронними органами.