“У нас не та людина”, – заявили в берлінській поліції. За словами правоохоронців, злочинець все ще озброєний й може готувати чергову серію терактів. Всі силові органи та спецпідрозділи про це проінформовані. В столиці Німеччини посилено заходи безпеки.

Нагадаємо, в понеділок, 19 грудня, внаслідок наїзду вантажівки з польськими номерними знаками на людей на різдвяному ринку Брайтшайдплац в центрі Берліна, загинуло як мінімум 12 людей. Раніше, ЗМІ повідомляли про 9-х жертв.

Теракт в Німеччина: вантажівка наїхала на людей на різдвяному ринку в Берліні (19.12.2016).

У вантажівці був знайдений чоловік, який, за інформацією берлінської поліції, не керував транспортним засобом. Польський власник вантажівки, яку використали для скоєння теракту, зазначає, що вона могла бути викрадена терористами. Чоловік, якого знайшли мертвим у вантажівці, є громадянином Польщі, проте його ім’я досі не відомо.