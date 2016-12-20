На нашому сайті ми підготували для Вас розгорнуту статтю про інцидент що трапився в Туреччині 19 грудня. Отже, тепер все по порядку.

Ввечері, 19 грудня, у центрі сучасного мистецтва в Анкарі, де проходила фотовиставка “Росія очима мандрівників”, невідомий відкрив вогонь, вигукуючи: “Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут” , додавши традиційний вигук “Аллах акбар”.

На відкритті виставки з вітальним словом до присутніх звернувся посол Росії Андрій Карлов і в той же момент пролунали кілька пострілів. Невідомий стріляв послу в спину, при цьому ще 3 людей, які не є співробітниками мистецького центру отримали поранення.

(Warning) Live Footage Of Russian Ambassador Ankara Andrei Karlov Shooting!!

Турецькі спецслужби ліквідували нападника. А всіх хто отримав поранення були негайно госпіталізовані.

Варто відзначити, що вбивство посла Росії відбулося перед поїздкою міністра МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Москви для переговорів з врегулювання ситуації в Сирії. Головна тема обговорення “гуманітарна катастрофа” в Алеппо.

Реакція Росії та Туреччини

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва кваліфікує вбивство російського посла як терористичний акт й має намір поставити це питання перед Радбезом ООН. В Росії негайно був створений слідчий комітет, який порушив кримінальну справу за ст.361 КК РФ “Акт міжнародного тероризму”.

Відомо також, що Володимир Путін скликав екстрене засідання за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова, директора СЗР Сергія Наришкіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін висловив співчуття рідним вбитого в Туреччині й доручив представити його до державної нагороди. Реакція Росії – це посилення заходів безпеки по боротьбі з тероризмом. Крім того, вже найближчого часу Росія направить до Туреччини слідчу групу для розслідування вбивства посла.

МЗС Туреччини засудило вбивство російського посла, а посольство Туреччини висловило співчуття російському народу.

Хто вбив посла Росії в Туреччині

За інформацією міжнародних видань, російського посла в Туреччині вбив місцевий поліцейський, який використавши своє посвідчення, проник до будівлі мистецького центру. Турецькі ЗМІ називають його прізвище: Мевлют Мерт Алтинташ.

Відомо, що Мевлют Мерт був звільнений з поліції в рамках розслідування спроби державного перевороту в Туреччині 15 липня як один із учасник терористичної організації. За словами мера Анкари, він міг бути й учасником угруповання Фето, яке пов’язане з Фетхулахом Гюленом (організатор спроби військового перевороту).

Пізніше міністр МВС Туреччини Сулейман Сойлу підтвердив інформацію про те, що стріляв Мевлют Мерт Алтинташ і він працював в турецькому спецназі, йому було 22 роки.

Поліція затримала матір і сестру Мевлюта Алтинташа в його рідному місті Айдин на заході Туреччини.

Реакція світу на вбивство посла Росії в Туреччині

Голова МЗС України Павло Клімкін: Росія несе відповідальність за жахливі порушення прав людини й вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Це, однак, не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави в іншій. Міжнародний закон і права людини повинні обов’язково дотримуватися.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон: Шокований підлим вбивством російського посла в Туреччині. Думаю про його сім’ю. Я засуджую цей боягузливий напад.

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні: Я була глибоко вражена, дізнавшись про незбагненний напад на посла Андрія Карлова в Анкарі сьогодні вдень. Наші найглибші співчуття його родині, всім його колегам та російській владі. ЄС засуджує найрішучішим чином цю атаку проти представника вашої країни в Туреччині. Ми хотіли б висловити нашу солідарність з Росією перед обличчям цього злочинного акту насильства.

Постійний представник США в ООН Саманта Пауер: Рішуче засуджуємо варварський напад на російського посла в Туреччині Андрія Карлова і кількох інших осіб. Наші думки з постраждалими та їхніми сім’ями.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг: Я засуджую вбивство посла Росії в Туреччині. Мої співчуття його родині та російському народу. Немає виправдань такому огидному акту.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов (біографія)

Довідка. Андрій Карлов народився 1954 року в Москві. В 1976 році закінчив факультет міжнародних економічних відносин та академію МЗС РФ. Вільно володів корейською та англійською мовами. З 1976 року перебуває на дипломатичній службі. З 9 липня 2001 по 20 грудня 2006 року – Надзвичайний і повноважний посол РФ в КНДР. У 2007-2009 роках – заступник Директора Консульського департаменту МЗС Росії. З 26 січня 2009 по 12 липня 2013 року – Директор Консульського департаменту МЗС Росії. З 12 липня 2013 по 19 грудня 2016 року Надзвичайний і повноважний посол РФ в Турецькій Республіці.