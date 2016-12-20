Станіслав Зубовський повідомив, що лікарям наразі так і не вдалося змінити ситуацію зі станом отруєних спиртовмісною рідиною “Глідом”, з 57 потерпілих померла 41 людина.

Всі потерпілі вживали “концентрат для прийняття ванн”, який містить алкоголь і в місцевих магазинах коштує близько 40 рублів. У місті виявили більше 100 торгових точок продажу цього сурогатного “Глоду”. Згідно експертних висновків, у хімічному складі цього сурогату МОЗ виявили метанол та антифриз.

За останньою інформацією, правоохоронці вже затримали п’ятьох розповсюджувачів отруєного продукту, з незаконного обігу вилучено понад 2 тис. пляшечок “Глоду”.

Наразі в Іркутську введено режим Надзвичайної Ситуації (НС), торгівля спиртовмісною продукцією, призначеною для побутових та гігієнічних цілей, заборонена.

Смертельна рідина: зростає кількість жертв в російському Іркутську.

Прем’єр-міністр Дмитро Медвєдєв закликав посилити правила продажу спиртовмісних рідин, віце-прем’єр Олександр Хлопонін заявив, що законопроекти про посилення обігу алкоголю буде прийнято найближчим часом.