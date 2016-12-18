Спочатку бойовики вступили в перестрілку з нацполіцією на околиці міста Ель-Карак. Після цього озброєна група чоловік напала на замок XII ст. – одна з головних міських архітектурних пам’яток, де розташовується поліцейська дільниця.

Крім того, під час захоплення поліцейської дільниці, нападники вчиняли стрілянину на вулицях міста, і результаті було вбито: 4 поліцейських, туристку з Канади та 2 громадян Йорданії.

Йорданія: бойовики провели серію нападів та продовжують утримувати заручників.

На даний момент відомо, що поліція звільнила з замку 10 людей, однак ще кілька людей продовжують перебувати в статусі заручників бойовиків. Правоохоронці розробляють план їх визволення. Відомо, що поліція оточила середньовічний замок хрестоносців, але стрілянина продовжується.