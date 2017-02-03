На початку XXI століття навряд чи хтось міг собі уявити, що соціальні мережі не просто стануть популярними, а будуть частиною життя людини. І на даний момент, за станом на 2017 рік, справи йдуть саме так. У наші дні в соціальних мережах можна знайти давнього друга, родича, знаменитостей, та кого завгодно. Незалежно від віку.

На такий прогрес безумовно сильно вплинув Марк Цукерберг і його соціальна мережа Facebook. За заявою засновника даної соцмережі, на даний момент спільнота “Фейсбук” налічує 1.9 мільярда користувачів в світі. Крім цього, 1.2 мільярда чоловік користуються соцмережею хоча б раз в день. Facebook також захопив і бізнес, адже по всьому світу 65 мільйонів компаній використовують соцмережі для зв’язку зі своїми клієнтами.

Зараз компанія Facebook працює над максимальним взаємозв’язком між всієї “сім’єю додатків”, які входять в неї. До цього переліку належить Instagram, чия відвідуваність перевищує 150 млн чоловік щодня.

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