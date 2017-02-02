За даними консалтингової компанії Brand Finance, компанія Google очолює за підсумками 2016 року рейтинг найдорожчих брендів у світі. За рік американська корпорація подорожчала майже на 25% і в підсумку досягла вартості в 109.47 мільярда доларів. Слідом йде корпорація Apple, яка на відміну від “Гугл” скинула близько 27% своєї ціни і тепер вона становить 107.14 мільярда дол.

Трійку лідерів замикає один з найбільш глобальних інтернет-рітейлерів у світі – Amazon.com. Вартість американського гіганта оцінили в 106.39 мільярда доларів, а його річне зростання склало 53%. Далі йде телекомунікаційний бренд AT&T зі зростанням ціни на 45% і підсумкової вартістю – 87.01 мільярда дол. Ну і замикає топ-5 знову американська компанія – інтернет гігант Microsoft. Корпорація виявилася на 5-му рядку з вартістю 76.26 млрд дол., Хоча її зростання за 2016 рік склав понад 13%.

Наступна п’ятірка найдорожчих брендів світу 2016 від компанії Brand Finance виглядає так:

Samsung – 21 мільярд дол;

– 21 мільярд дол; Verizon – 87 мільярдів дол;

– 87 мільярдів дол; Walmart – 21 мільярд дол;

– 21 мільярд дол; Facebook – 61.99 мільярда дол;

– 61.99 мільярда дол; Industrial & Commercial Bank of China – 47.83 мільярда дол.

Варто зазначити, що перша європейська компанія в рейтингу знаходиться лише на 17 місці – це німецький автоконцерн BMW. Його вартість оцінили в 37.12 мільярда дол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який виробник смартфонів став №1 за підсумками IV-го кварталу 2016 року.