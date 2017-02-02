Консалтингова компанія Brand Finance підвела підсумки 2016 року і випустила свій щорічний рейтинг найдорожчих брендів світу. Варто відзначити, що в топ-5 виявилися виключно американські бренди.
За даними консалтингової компанії Brand Finance, компанія Google очолює за підсумками 2016 року рейтинг найдорожчих брендів у світі. За рік американська корпорація подорожчала майже на 25% і в підсумку досягла вартості в 109.47 мільярда доларів. Слідом йде корпорація Apple, яка на відміну від “Гугл” скинула близько 27% своєї ціни і тепер вона становить 107.14 мільярда дол.
Трійку лідерів замикає один з найбільш глобальних інтернет-рітейлерів у світі – Amazon.com. Вартість американського гіганта оцінили в 106.39 мільярда доларів, а його річне зростання склало 53%. Далі йде телекомунікаційний бренд AT&T зі зростанням ціни на 45% і підсумкової вартістю – 87.01 мільярда дол. Ну і замикає топ-5 знову американська компанія – інтернет гігант Microsoft. Корпорація виявилася на 5-му рядку з вартістю 76.26 млрд дол., Хоча її зростання за 2016 рік склав понад 13%.
Наступна п’ятірка найдорожчих брендів світу 2016 від компанії Brand Finance виглядає так:
- Samsung – 21 мільярд дол;
- Verizon – 87 мільярдів дол;
- Walmart – 21 мільярд дол;
- Facebook – 61.99 мільярда дол;
- Industrial & Commercial Bank of China – 47.83 мільярда дол.
Варто зазначити, що перша європейська компанія в рейтингу знаходиться лише на 17 місці – це німецький автоконцерн BMW. Його вартість оцінили в 37.12 мільярда дол.
Нагадаємо, раніше стало відомо, який виробник смартфонів став №1 за підсумками IV-го кварталу 2016 року.