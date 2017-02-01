Справи корпорації Apple знову пішли вгору. За підсумками четвертого кварталу минулого року «Еппл» зайняла впевнене лідерство з продажу смартфонів в світі, випередивши свого головного конкурента - Samsung.
За підсумками 4-го кварталу 2016 року стали відомі лідери ринку смартфонів. В даному рейтингу відбулися зміни, компанія Apple зайняла 17.8 відсотка частки ринку, випередивши свого головного конкурента Samsung на 0.1 відсотка. Південнокорейський бренд покинув перший рядок після довгого перебування в лідерах.
За весь минулий рік компанії продали 1.488 мільярда смартфонів у світі, а за підсумками IV кварталу поставки зросли на 9 відсотків (438.7 мільйона). Якщо ж брати загальну річну статистику продажів, то Samsung все ще далеко попереду Apple, південнокорейський виробник займає 20.8 частки ринку, проти 14.5% у “яблучної корпорації”. Статистику надала компанія Strategy Analytics.
Кращі виробники смартфонів за підсумком IV кварталу 2016 року:
- Apple (78.3 млн)
- Samsung (77,5 млн)
- Huawei (44.9 млн)
- OPPO (29.5 млн)
- Vivo (25.6 млн)
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