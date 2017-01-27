У популярній китайській соціальній мережі Weibo з’явився рейтинг найпопулярніших китайських смартфонів. Рейтинг складений на інформації за підсумками 2016 року і заснований на продажах смартфонів з Китаю. Складанням рейтингу займалася компанія HIS Technology.

“Золота” медаль вирушила компанії Huawei, яка за 2016 рік продала 139 мільйонів смартфонів по всьому світу! Слідом за нею розмістилася компанія Oppo, з показником 95 мільйонів проданих девайсів. І на почесному третьому місці – Vivo (82 мільйони смартфонів).

Четверта позиція найбільш продаваних китайських смартфонів за популярним в Україні брендом Xiaomi, його показник – 58 мільйонів проданих гаджетів. Замикає топ-5 ZTE, який всього на 1 мільйон поступився “Ксяомі”.

Далі в рейтингу HIS Technology йдуть такі бренди: Lenovo/Motorola (50 млн), TCL (34 млн), Gionee (28 млн), Meizu (22 млн) і LeEco (19 млн).

Також читайте про самі ремонтопридатні смартфони 2016 року.