Аналітики Cowen and Company припускають, що смартфон iPhone 8 може стати самою високотехнологічною моделлю в історії американського бренду. Девайс отримає оновлений дизайн, більш якісний екран і навіть сенсор, здатний розпізнавати не тільки пальці, а й обличчя.

На думку аналітика Тімоті Аркура, з вищевказаної компанії, в “вісімці” буде сенсор для розпізнавання обличч і жестів, а також інфрачервоний сенсор. Даний сенсор, швидше за все, буде розміщений поблизу фронтальної камери.

Але і це ще не всі прогнози від аналітика, він також стверджує, що Apple випустить iPhone з гнучким OLED екраном на 5.8 дюйма. До слова, про цю модель говорять вже не перший рік, так що шанси на її випуск все ж досить високі.

Читайте також рейтинг найпопулярніших смартфонів 2016 року.