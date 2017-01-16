Фахівці південнокорейського бренду нарешті надали точну відповідь щодо загоряння флагмана Galaxy Note 7. Минулі здогади були підтверджені, причиною загорянь смартфонів став акумулятор.

Подібна заява в січні 2017 року не є чимось незвичайним, адже вже через кілька місяців світ побачить новий Samsung Galaxy S8. До прем’єри свого флагмана компанія Samsung хоче переконати користувачів в тому, що з новинкою буде все в порядку і з проблемами покінчено.

Анілітік Брайан Ма відзначив, що користувачі повинні переконатися в надійності смартфонів Samsung, а в свою чергу південнокорейська компанія повинна переконати їх в неповторенні сюжету, як з Galaxy Note 7. Також експерт додав, що офіційні подробиці нового флагмана повинні з’явитися вже 23 січня.