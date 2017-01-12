Перші три місця в рейтингу найбільш інноваційних компаній світу за версією Boston Consulting Group зайняли наступні компанії: Apple, Google і Tesla. Але і серед цих інноваційних гігантів є незмінний лідер, про що передає CNBC.

Таким лідером є “Еппл”. Можливо хтось не знає, але ця компанія лідирує в даному рейтингу ось уже 11 років поспіль. За підсумками 2016 року “яблучна” корпорація вклала в розробки і дослідження приблизно 10 мільйонів доларів.

Далі в рейтингу також технологічні гіганти. На четвертій сходинці розташувалася компанія Microsoft, далі Amazon і Netflix. Варто відзначити, що перші 6 позицій зайняли американські компанії. Перша компанія не з США – це Samsung. Південнокорейська компанія розташувалася на 7-му місці. В цілому ж рейтинг на 70 відсотків складається з американських компаній.

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