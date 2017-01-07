У 21 столітті гаджети є практично у кожної людини і уявити життя без них зовсім вже не просто. Але є країни, де гаджетоманія виражена особливо гостро.
Шведський оператор мобільного зв’язку Tefficient провів власне дослідження, в якому з’ясував, яка з країн найбільше залежна від гаджетів. Результат показав, що це Фінляндія.
На початку 2016 року фіни витратили трафіку на гаджетах (смартфони, планшети, смарт-годинник і тд) більше, ніж жителі інших 32-х досліджуваних країн. На другому місці опинилася Південна Корея.
Така активність жителів Фінляндії обумовлена в основному тим, що інтернет в країні дуже дешевий. До речі, подібна любов фінів до Мережі турбує Мінздоров’я Фінляндії, які навіть зняли соціальний ролик на цю тему.
Нагадаємо, стало відомо, скільки жителів світу користуються Інтернетом.