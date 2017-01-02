Компанія-розробник месенджера WhatsApp Inc. заявила, що WhatsApp перестане підтримувати роботу месенджера на мобільних пристроях зі старим програмним забезпеченням, оскільки вони не пропонують можливостей, які сприяють розвитку функцій у додатку.

Крім того, впродовж наступних 7 років компанія сконцентрує свої зусилля на мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей. Розробник припинить підтримку месенджера на таких мобільних платформах: Android 2.1; Android 2.2; Windows Phone 7; iPhone 3GS; iPhone, що працюють на iOS 6.

Огляд месенджера WahtsApp.