З 2017 року месенджер WathsApp припиняє підтримувати роботу мобільних пристроїв на основі застарілого програмного забезпечення.
Компанія-розробник месенджера WhatsApp Inc. заявила, що WhatsApp перестане підтримувати роботу месенджера на мобільних пристроях зі старим програмним забезпеченням, оскільки вони не пропонують можливостей, які сприяють розвитку функцій у додатку.
Крім того, впродовж наступних 7 років компанія сконцентрує свої зусилля на мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей. Розробник припинить підтримку месенджера на таких мобільних платформах: Android 2.1; Android 2.2; Windows Phone 7; iPhone 3GS; iPhone, що працюють на iOS 6.
Огляд месенджера WahtsApp.
У лютому 2016 року компанія-власник месенджера Facebook повідомила, що WhatsApp щомісяця використовують близько 1 млрд. чоловік. Таким чином, WhatsApp перевершив за кількістю користувачів власний месенджер компанії Facebook, яким щомісяця користуються 800 млн осіб.