Фахівці iFixit представили рейтинг ремонтопридатності смартфонів, 2016 року. Моделі отримували оцінки від 1 до 10 балів.

Кращим смартфоном в даному рейтингу став LG G5, який отримав 8 балів. Його дуже просто розкрити, частина компонентів пристрою модульна, а батарея дістається досить легко.

Флагмани року iPhone 7/7 Plus і Google Pixel/Pixel XL отримали по 7 балів. Але «гугловські» смартфони простіше тим, що оснащені модульними компонентами. Однак, всі ці 4 моделі досить важко розкрити.

6 балів дісталося iPhone SE з 4-дюймовим екраном. Екран замінити просто, але по дорозі можна легко пошкодити кабель датчика Touch ID.

Легко займистий Samsung Note 7 отримав 4 бали, а флагмани Samsung Galaxy S7/S7 Edge всього по 3 бали. Така низька оцінка дісталася смартфонам через те, що при їх розбиранні можна легко пошкодити дисплей.

Самі ремонтопрігодні смартфони 2016 року

Самі ремонтопрігодні смартфони 2016 року

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