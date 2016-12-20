Компанія Counterpoint Market Technology провела власне дослідження і з’ясувала, який смартфон став найпопулярнішим в 2016 році. На першому місці в рейтингу опинився iPhone 7, що зовсім не дивно, адже ажіотаж навколо нього не вщухав досить тривалий час. Новинка компанії Apple очолила рейтинг продажів, ставши бестселером.

Другий рядок зайняв ще один флагман року – Samsung Galaxy S7 Edge. Трійку лідерів замкнув HTC 10. Також серед лідерів можна виявити наступні моделі смартфонів: Huawei P8 lite, Lenovo Vibe X3, Meizu M3 Note, OnePlus 3, LG G5 та Asus Zenfone 3.

Нагадаємо, стала відома трендова фішка в смартфонах, яка буде частіше використовуватися виробниками в 2017 році.