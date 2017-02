Бій Володимир Кличко – Ентоні Джошуа заслужено вважається головним поєдинком 2017 року. Все це дуже просто аргументувати, на цей бій продали всі 90 тисяч квитків на лондонський “Енфілд”. Такого боксу в Британії ще не було ніколи! Поєдинок відбудеться 29 квітня.

Як то кажуть, хто не встиг – той запізнився! Кожна з партій квитків на бій Кличко – Джошуа розліталася за лічені години і це незважаючи на їх величезну кількість. Тепер за трансляцію цього бою починають сперечатися дві найвідоміші компанії – Showtime і HBO. До слова, Джошуа пов’язаний контрактом з Showtime, а Володимир з HBO. І хто з цих телегігантів отримає права на трансляцію в США все ще невідомо.

I’m obsessed with my goal to become three-time world champion and join the legends @MuhammadAli, @holyfield and @LennoxLewis. #obsessed pic.twitter.com/yEjP1SfnEh

— Klitschko (@Klitschko) 31 января 2017 г.