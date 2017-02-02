Київське “Динамо” в зимове трансферне вікно поповнилося легіонером. Новачком в команді Сергія Реброва став Александар Пантич. Сербський захисник народився 11 квітня 1992 року і в останні роки встиг пограти в кількох іспанських клубах – “Вільярреал”, “Кордова”, “Ейбар” і “Алавес”. Зріст гравця – 1.85 м, позиція – центральний захисник.

Александар Пантич є вихованцем сербської футбольної школи “Партизан”. Почав свою професійну кар’єру захисник в 2011 році, захищаючи кольори ФК “Рада” (Белград). Після цього також встиг пограти в “Црвена Зірок”, після чого перебрався в Ла Лігу.

Пантич грав за молодіжну збірну і юнацьку збірні Сербії, а також викликався в головну збірну.