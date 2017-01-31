Після двох сезонів у Львові, на стадіоні “Арена-Львів”, донецький “Шахтар” перебирається до Харкова і буде грати на ОСК “Металіст”. На харківському стадіоні підопічні Пауло Фонсекі прийматимуть домашні матчі чемпіонату України, кубкові зустрічі і єврокубки. Про це йдеться на офіційному сайті ФК “Шахтар”.

“Гірники” підписали договір з дирекцією ОСК “Металіст” до кінця 2017 року. Керівництво “Шахтаря” візьме на себе всі витрати по догляду за газоном стадіону. Територіально “Шахтар” продовжить базуватися в столиці України.

За заявою генерального директора “Шахтаря” Сергія Палкіна:

“У Харкові безліч наших уболівальників і тепер ми зможемо бути до них ближче. Я переконаний, що ми порадуємо їх хорошими результатами і красивою грою”.

Почне свій шлях на новому стадіоні “Шахтар” вже 23 лютого в грі з іспанською “Сельтою”, в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.