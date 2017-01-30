Все йде до того, що ірландський чемпіон UFC Конор Макгрегор все ж доб’ється поєдинку з чемпіоном з боксу у відставці Флойдом Мейвезером-молодшим. За даними популярного видання The Mirror, Мейвезер все ж не витримав і піддався на прохання уболівальників і Макгрегора.

Своїми думками з цього приводу поділився сам Флойд Мейвезер, додавши, що бій пройде за боксерськими правилами. Тепер шанси на поєдинок не просто зросли, а злетіли до небес на радість всім фанам.

“Мої вболівальники хочуть цього поєдинку, вони чекають його з нетерпінням і це буде відмінна розвага. Давайте дамо їм те, чого вони хочуть. Я думаю, що бій з Макгрегором відбудеться, він пройде по боксерським правилами і я отримаю те, чого заслуговую”, – заявив Ф.Мейвезер-молодший.

Нагадаємо, раніше популярний портал BoxingInsider.com опублікував свою добірку найбільш очікуваних поєдинків 2017 року, куди потрапив і бій Мейвезер – Макгрегор.