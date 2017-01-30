У чоловічому фіналі Australian Open 2017 змагалися титани тенісу – Роджер Федерер і Рафаель Надаль. За підсумками напруженого поєдинку, який тривав 3 години і 37 хвилин, перемогу вирвав швейцарець Федерер – 6:4/3:6/6:1/3:6/6:3.

Рождер Федерер був сіяним на даний турнір під 17-м номером і не був фаворитом у фіналі, так як його іспанський суперник Надаль був сіяним під 9-м номером. Тим не менш, це не завадило 35-річному швейцарцю завоювати титул Australian Open в 5-й раз в кар’єрі.

У жіночому фіналі Australian Open 2017 зустрілися знамениті сестри Вільямс – Серена і Вінус. Їх бій тривав 1 годину і 21 хвилину, після чого титул австралійського турніру над головою підняла друга сіяна Серена Вільямс, вигравши в двох сетах 4:6/4:6. Варто зазначити, що для молодшої з сестер Вільямс даний титул Australian Open став вже сьомим в кар’єрі, що зробило її лідером за даним показником в історії.

Нагадаємо, раніше в юніорському Australian Open 2017 перемогу здобула 14-річна українка Марта Костюк.