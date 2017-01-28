Киянка Марта Костюк стала відкриттям і головною зіркою минулого престижного юніорського турніру Australian Open. Українка була наймолодшою учасницею турніру (Марті Костюк 14 років – ред.), що не завадило їй перегравати доросліших суперників, а в фіналі перемогти першу сіяну – Ребеку Масарову (Швейцарія). Фінальна гра завершилася з рахунком 7:5/1:6/6:4.

Марта Костюк займає 17 місце в світовому юніорському рейтингу і була сіяна на юніорський турнір Australian Open під 11 номером. На перемогу в фінальному матчі киянці знадобився 1 година і 55 хвилин. Даний турнір є змаганням серії Grand Slam, яка вважається найпрестижнішою серією в світі.

Раніше перемоги в турнірах серії Grand Slam добували лише два представника України. Андрій Медведєв в 1991 році, у віці 17 років, і Еліна Світоліна у 2010 році, на момент перемоги їй було 15 років.