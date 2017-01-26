Тайсон Ф’юрі знову вирішив повеселити всіх любителів боксу своєю черговою гучною заявою. На цей раз боксер, в активі якого 25 перемог і 0 поразок, поділився своєю думкою щодо повернення в бокс.

Екс-власник таких солідних поясів суперважкого дивізіону, як IBF, WBA і WBO, передумав повертатися в ринг. У всякому разі він цього не планує робити в найближче десятиліття. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Всім, хто цікавиться моїм поверненням в бокс: в найближчі 10 років такого не передбачається. Можливо я повернуся в стилі Джорджа Формана, в іншу еру”, – написав Т.Фьюрі.

For all those asking about my comeback, I don’t see anything in the next 10 years, might do a @GeorgeForeman come back in another era,🙏🍀 — Mortem Venit, (@Tyson_Fury) 24 января 2017 г.

Ймовірно, що грошей, зароблених ним в поєдинку з Володимиром Кличком, йому цілком вистачить на ці роки. Хоча не так давно він хвалився досить дорогими покупками.

Check my Ferrari & caravan tows like a dream, living the dream, spending all the cash.#madeit. pic.twitter.com/Au0aH14luU — Mortem Venit, (@Tyson_Fury) 22 января 2017 г.





Що ж стосується Володимира Кличка, то він активно готується до поєдинку з Ентоні Джошуа, який відбудеться в кінці квітня.