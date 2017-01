Тайсон Ф’юрі знову вирішив повеселити всіх любителів боксу своєю черговою гучною заявою. На цей раз боксер, в активі якого 25 перемог і 0 поразок, поділився своєю думкою щодо повернення в бокс.

Екс-власник таких солідних поясів суперважкого дивізіону, як IBF, WBA і WBO, передумав повертатися в ринг. У всякому разі він цього не планує робити в найближче десятиліття. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

For all those asking about my comeback, I don’t see anything in the next 10 years, might do a @GeorgeForeman come back in another era,🙏🍀

— Mortem Venit, (@Tyson_Fury) 24 января 2017 г.