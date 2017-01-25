У 2017 році буде багато боксерських поєдинків, але деякі з них вкрай цікаві і очікувані. У цьому плані краще почути думку професіоналів, тому боксерський портал BoxingInsider.com склав свій топ-3, куди включив найбільш очікувані бої поточного року.

На даний момент важко уявити якийсь список очікуваних поєдинків, де не було б прізвищ Кличко і Джошуа. Ці боксери напевно поб’ють європейський рекорд відвідуваності боксерських поєдинків, так як квитки на “Уемблі” вже практично розкуплені. Це буде бій досвіду проти молодості, адже саме Джошуа пророкують бути майбутнім королем суперважкої ваги. Але величезне напруження, яке буде відчувати 27-річний британець, можливо зіграє з ним злий жарт. Бій відбудеться 29 квітня.

Також фахівці виділили поєдинок між непереможеним казахом і американським панчером – Геннадій Головкін – Деніел Джейкобс. Бій відбудеться 18 березня. До слова, Головкіна, також, як і Володимира Кличко, представляє компанія K2 Promotions.

Ну і останнім очікуваним поєдинком вважається бій між колись найуспішнішим і непереможеним боксером і чемпіоном UFC. Мова звичайно ж про Флойда Мейвезера молодшого і Конора Макгрегора. Однак, шанс проведення цього бою украй малий.