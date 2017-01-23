Незабаром Володимир Кличко битиметься з Ентоні Джошуа, бій запланований на 29 квітня, а квитки вже практично розкуплені. На кону цього поєдинку стоятиме також і пояс WBA. І тепер стало відомо, з ким переможець цього бою проведе перший обов’язковий захист поясу Всесвітньої боксерської асоціації.

За словами Жілберто Мендоси, президента WBA, переможець бою Кличко – Джошуа зустрінеться в наступному поєдинку з Луїсом Ортісом. Паралельно відбудеться бій Шеннон Бріггс – Фрес Окендо за титул “регулярного” чемпіона даної асоціації. Обов’язковим суперником переможця цього поєдинку стане Олександр Устинов.