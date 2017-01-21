Матч “Сток Сіті” – “Манчестер Юнайтед” виявився не кращим для “Червоних дияволів”, які втратили очки незважаючи на величезну перевагу в грі – 1:1. Але гра вже точно запам’ятається фанатам Уейна Руні, який підтвердив свій статус легенди МЮ шикарним штрафним. Уазза забив свій 250-й гол і обігнав сера Боббі Чарльтона, тим самим зайнявши перше місце в цьому престижному рейтингу.

На даний рекорд у Уейна пішло 13 років, він перебрався в МЮ в далекому 2004 році. З тих пір він виграв з клубом все, що тільки можна і в свій 31 рік продовжує показувати високий рівень гри.

З цим рекордом Руні привітав Боббі Чарльтон, який виступав за “Манчестер Юнайтед” в період 1954-1973 р.

До слова, Уейн і в збірній Англії побив рекорд все того ж Боббі Чарльтона. Це сталося 8 вересня 2015 року, коли Руні забив свій 50-й гол (на даний момент на його рахунку 53 голи – ред.) в кар’єрі, на рахунку Чарльтона 49 м’ячів.

Але і це ще не все, 250 гол у футболці МЮ став 88-м його голом на виїзді в чемпіонаті АПЛ. Що також є абсолютним рекордом.