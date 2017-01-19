На першій позиції останні 11 років перебував мадридський “Реал”, але за підсумками сезону 2015/16 його змістив інший представник футбольної еліти – “Манчестер Юнайтед”. Дивіться подробиці нового дослідження Deloitte Football Money League.

За підсумками минулого сезону 2015/16 “Червоні дияволи” заробили 689 мільйонів євро, що 169,5 мільйона євро більше, ніж роком раніше, коли команда посіла третю сходинку в рейтингу. Виручка “Барселони” склала 620.2 мільйона євро, збільшивши попередні показники 59.4 мільйона євро, за рахунок цього команда знову перебуває на другому рядку. Мадридський “Реал” з першого рядка спустився на третій, його виручка в сезоні 2015/16 склала 620.1 мільйона євро (+43.1 млн євро за рік).

Слідом розмістилися не менш цікаві представники футбольної еліти: “Баварія”, “Ман Сіті”, ПСЖ, “Арсенал” (Лондон), “Челсі”, “Ліверпуль” і “Ювентус”.

Повний список команд, які потрапили в рейтинг Deloitte Football Money League 2015-2016:

Сумарна виручка топ-20 найприбутковіших клубів рейтингу піднялася на 12% і склала 7.4 мільярда євро.