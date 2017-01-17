До поєдинку Володимир Кличко – Ентоні Джошуа ще 3.5 місяці, а квитків майже не залишилося. Одна справа, коли це стосується продажів квитків на стандартні боксерські арени і зовсім інша, якщо мова йде про лондонський стадіон “Уемблі”. Варто нагадати, що даний стадіон вміщує близько 90 тисяч осіб.

Квитків на бій Кличко – Джошуа залишилося зовсім мало, адже станом на 17 січня їх було продано понад 80 тисяч. 16 січня в продаж надійшла друга партія квитків і її розпродали приблизно за 1 годину.

Нагадаємо, головний бій 2017 року, між українцем Володимиром Кличком (64/4/53КО) і британцем Ентоні Джошуа (18/0/18КО) відбудеться 29 квітня на головному стадіоні Великобританії – “Уемблі”.