Євген Хитров (14/1/12КО) програв технічним нокаутом американцю Емануелю Алимі (17/0/1/10КО) в 6-му раунді. Ця поразка стала першою в кар’єрі українського середньоваговика, крім того, Хитров побував в першому в кар’єрі нокдауні.

Бій почався за переваги Аліми, який завдав Хітрову кілька найсильніших ударів, проте вже в другому раунді Євген надолужив, впевнено вигравши раунд. Третій раунд для українця виявився одним з найгірших в кар’єрі, так як Емануель двома лівими хукамі відправив його в перший в кар’єрі нокдаун. Проте, після нокдауну Хитров не тільки піднявся, але ще і чудово провів кінцівку раунду.

Три наступні раунди проходили в рівній боротьбі, проте в 6-му раунді Євген припустився помилки і програв технічним нокаутом. Аліма завдав Хитрову два важких ударів, після чого українець впав на канвас, піднявся і був просто побитий американцем. Рефері довелося зупинити бій.