Поза конкуренцією в рейтингу LSM найбільш комерційно успішних спортсменів 2016 року – Роджер Федерер. 35-річний швейцарець, який вже далекий від своєї кращої форми, знає толк в рекламі і заробітку грошей поза тенісного корту. За підсумками 2016 року він заробив 60.7 мільйона доларів, які принесли йому спонсорські контракти і рекламні.

На другому рядку опинився один з кращих баскетболістів в історії – гравець НБА Леброн Джеймс. 32-річний гравець “Клівленд Кавальєрс” заробив за 2016 рік 53,8 мільйона від реклами та спонсорів. Далі в рейтингу розмістилися два знаменитих гольфіста – Філ Мікельсон і Тайгер Вудс, їх заробітки 50.2 і 44.8 мільйона доларів. Замикає п’ятірку комерційних лідерів серед спортсменів ще один гравець NBA – Кевін Дюрант, який заробив поза полем $36.2 мільйона.

Рорі Макілрой (Гольф) – $35,2 млн.

(Гольф) – $35,2 млн. Новак Джокович (Теніс) – $33,8 млн.

(Теніс) – $33,8 млн. Кріштіану Роналду (Футбол) – $32,2 млн.

(Футбол) – $32,2 млн. Джордан Спайет (Гольф) – $32,2 млн.

(Гольф) – $32,2 млн. Рафаель Надаль (Теніс) – $32,2 млн.

З цієї десятки можна зробити висновки, що футболісти є лідерами по заробітній платі на полі, а ось поза полем перевага за тенісистами, гольфістами і баскетболістами.