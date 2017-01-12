Варто зазначити, що даний рейтинг Forbes формується не по заробітком на протязі року, а за потенціалом того чи іншого боксера заробляти в майбутньому. Перше місце в новому рейтингу найбільш високооплачуваних боксерів світу 2016 дісталося 26-річному мексиканцю Саулю Альваресу. Друге зайняв боксер, який переміг Сергія Ковальова – Андре Уорд. Ну а замкнув трійку непереможений, казах Геннадій Головкін.

На 4-му місці знаходиться росіянин Сергій Ковальов, який в невдовзі в реванші з Андре Уордом спробує повернути свої пояси. П’ятий рядок за Менні Пакьяо, а шосту поділили українець Володимир Кличко і Ентоні Джошуа. Саме ці два боксери в квітні битимуться в суперпоєдинку в Лондоні.

На 7-му рядку рейтингу “Форбс” опинився Кіт Турман. Чемпіону WBC Деонтею Вайлдеру віддали 8 місце, а Терренсу Кроуфорду – дев’яте. Ну і замикає рейтинг ще один український боксер – чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко.