Український чемпіон світу Василь “Хай-тек” Ломаченко (7/1/5КО) не залишить своїх шанувальників надовго без боксу. 28-річний чемпіон проведе свій наступний поєдинок вже 15 квітня поточного року. Про це стало відомо завдяки журналісту ESPN Дену Рафаелю, який озвучив недавній анонс промоутера Боба Арума.

Арум уклав договір з телеканалом HBO на дату 15 квітня, головною подією цього боксерського вечора стане бій чемпіона світу у 2-му напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка. Також варто відзначити, що в андеркарті цього поєдинку ми побачимо ще одного українця – Олександра Гвоздика.

Боксерський вечір пройде в Меріленді на арені MGM National Harbor. Суперник Василя залишається в таємниці, але ним цілком може виявитися Орландо Салідо, який завдав Ломаченко єдиної поразки в кар’єрі.

Нагадаємо, раніше видання “Форбс” заявило, що Ломаченко може в майбутньому стати найбільш високооплачуваним боксером в світі.