Чемпіонат світу з футболу розвивається і буде приносити більше прибутку. Міжнародна федерація футболу (FIFA) прийняла рішення розширити змагання до 48 національних збірних, що підтверджує прес-служба футбольної організації. Раніше в ЧС брало участь 32 команди.

У фінальній частині самого популярного турніру серед національних збірних команди поділять на 16 груп, в кожній з яких буде по 3 команди. Такий серйозний крок був прийнятий ФІФА не тільки для додавання інтересу до турніру, але і з метою заробітку. За попередніми підрахунками, це рішення дозволить додатково заробити близько 1 мільярда доларів за 1 проведений чемпіонат. Пропозицію висунув новообраний глава FIFA Джанні Інфантіно. В даному форматі пройде ЧС-2026.