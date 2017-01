Кращим гравцем 2016 року за версією FIFA став півзахисник збірної Португалії і мадридського “Реала” – Кріштіану Роналду. У цій гонці португалець випередив Ліонеля Мессі і Антуана Грізманна. Варто відзначити, що трійка кращих складалася лише з гравців Ла Ліги.

Ця нагорода від ФІФА стала вже третьою в кар’єрі Роналду. Крім цього, в активі португальця 4 “золотих” м’ячі.

За минулий рік Кріштіану Роналду провів 54 матчі, в яких відзначився 51 раз і віддав 18 гольових пасів. Також португалець завоював Євро-2016 разом зі своєю збірною і переміг в Лізі чемпіонів.

Delighted to win The Best FIFA award. Wouldn’t be possible without my teammates, coaches and you who support me every day. Thanks everyone! pic.twitter.com/1E1VkaYbTu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 9 января 2017 г.