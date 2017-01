Чемпіонат світу з футболу незабаром може бути злегка розширений, про що заявляють в FIFA. Міжнародна федерація футболу планує таким чином значно збільшити виручку від змагання, підвищивши її на $1 мільярд. Про це свідчить документ, який в своєму “Твіттері” опублікував журналіст видання The Time Мартін Циглер.

Виходячи з даних, зазначених у документі, Міжнародна федерація футболу планує заробити під час Чемпіонату світу 2018 року $5.52 мільярда. Це щодо формату з 32 національними збірними. Якщо ж брати розширений формат з 48 збірними, який можуть незабаром затвердити, то він дозволить заробити FIFA близько $6.495 мільярди.

and why Fifa estimate 48 teams will create a $1billion extra in income… pic.twitter.com/MddDtIxF4z

— Martyn Ziegler (@martynziegler) 9 января 2017 г.