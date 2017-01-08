Журналісти авторитетного видання Forbes вважають, що український боксер Василь “Хай-Тек” Ломаченко має всі шанси на те, щоб в майбутньому стати найбільш високооплачуваним боксером світу. Саме українця журнал поставив на перший рядок свого нового рейтингу.

У виданні наголошується, що за підсумками 2016 року Ломаченко був одним з кращих в боксі, що, до слова, було відзначено не тільки “Форбс”. У журналі відзначили його впевнені перемоги над більш досвідченими Уолтерсом і Мартінесом. До слова, в бою проти Уолтерса Василь заробив свій перший $1 мільйон. Якщо справи Ломаченко йтимуть також успішно, то на нього чекає вершина олімпу і звання найбільш високооплачуваного боксера світу.