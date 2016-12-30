В рамках популярної передачі Fight Game на телеканалі HBO було названо топ-5 найсильніших боксерів 2016 року. Рейтинг не був прив’язаний до вагових категоріях. Україна завдяки феноменальному таланту Василя Ломаченка також відзначилася в рейтингу, адже “Хай-тек” зайняв перший рядок у ньому.

В рамках цього рейтингу були взяті заслуги боксерів не за всю кар’єру, а конкретно за календарний рік, з огляду на всі успіхи і невдачі, які в ньому відбулися. Протягом 2016 року у Василя Ломаченка було 2 дуже важких і важливих поєдинків, перший він провів 11 червня проти Романа Мартінеса, другий 26 листопада проти грізного Ніколаса Уолтерса. Обидва цих бої Василь завершив достроковою перемогою.

На другому рядку опинився непереможений казахстанец Геннадій GGG Головкін, третій рядок поділили американець Андре Уорд і росіянин Сергій Ковальов. Ну і на п’ятому місці опинився боксер з Нікарагуа – Роман Гонсалес.